Фигуристы РФ Дэвис и Смолкин рассматривают возможность выступлений за Израиль

Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис / Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Личный архив Этери Тутберидзе Личный архив Этери Тутберидзе

Отмечается, что конкретных договоренностей на данный момент не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска национальной сборной России к международным турнирам в ближайшем будущем пара может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства. Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Смолкин — сын актера сериала "Моя прекрасная няня" Бориса Смолкина.

Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Дэйв Лиз писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США. Пара в текущем сезоне пропустила все внутрироссийские турниры и также не примет участие в чемпионате России.