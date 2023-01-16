Фигуристы РФ Дэвис и Смолкин рассматривают возможность выступлений за Израиль

Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис / Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что конкретных договоренностей на данный момент не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска национальной сборной России к международным турнирам в ближайшем будущем пара может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства. Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Смолкин — сын актера сериала "Моя прекрасная няня" Бориса Смолкина.
Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Дэйв Лиз писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США. Пара в текущем сезоне пропустила все внутрироссийские турниры и также не примет участие в чемпионате России.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.