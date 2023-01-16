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1 час назад

Медведева рассказала, готова ли вернуться к противостоянию с Загитовой на КПК

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о возможном возвращении противостояния с Алиной Загитовой на Кубке Первого канала.

Медведева рассказала, готова ли вернуться к противостоянию с Загитовой на КПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если предложат, готова ли вернуться к противостоянию с Загитовой? Давайте сначала предложат, а потом уже будем думать. Понятное дело, что, наверное, медийно это очень полезная тема для развития данного турнира, но нужно ли оно мне лично? Думаю, это нужно будет обсуждать с организаторами.

Мне кажется, если любого болельщика фигурного катания спросить, все они вам скажут, что эти противостояния надоели (улыбается). Люди хотят поддержки. Люди хотят не противостояния, а единения. Мне кажется, было бы интересно, если бы все в одной куче соревновались. Но это лично моё мнение, я могу быть не права», — сказала Медведева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Первый канал,
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