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38 минут назад

«Кого, если не Щербакову номинировать?» Медведева — о премии ISU

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева считает, что номинирование олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на премию ISU абсолютно оправдано.

«Кого, если не Щербакову номинировать?» Медведева — о премии ISU
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Давайте напомню такую маленькую деталь, что Анна — олимпийская чемпионка 2022 года. Кого, если не Анну

Не только Аня заслужила, но, знаете, номинируют далеко не всех. Меня вообще по-моему один раз номинировали только на «Лучший костюм», который я не выиграла, когда там, в 2019 или 2020 году. А, программа, программа, да (Вспомнила точное название номинации. — Прим. «Чемпионата»). Но неважно, я всё равно не выиграла (смеётся)», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Анна Щербакова,
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