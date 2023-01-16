«Кого, если не Щербакову номинировать?» Медведева — о премии ISU

Не только Аня заслужила, но, знаете, номинируют далеко не всех. Меня вообще по-моему один раз номинировали только на «Лучший костюм», который я не выиграла, когда там, в 2019 или 2020 году. А, программа, программа, да (Вспомнила точное название номинации. — Прим. «Чемпионата»). Но неважно, я всё равно не выиграла (смеётся)», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.