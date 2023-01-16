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30 минут назад

Стало известно о планах Дэвис и Смолкина перейти в сборную Израиля

Никита Бородкин

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ведут переговоры о выступлении за сборную Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Дэвис и Смолкин могут сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что способствует переходу пары их нынешний тренер Алексей Киляков. Пока конкретных договоренностей нет — окончательное решение будут принимать исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

Дэвис и Смолкин рассказали, как к ним относятся в США

Напомним, что Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актера Бориса Смолкина. Сейчас пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

Летом американский блогер Дэйв Лиз сообщал, что дуэт планирует перейти в сборную США. Позднее сами Дэвис и Смолкин эту информацию опровергли.

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