Медведева ответила, готова ли вернуться на «Ледниковый период»

Чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева рассказала «Чемпионату», будет ли в третий раз участвовать в телешоу «Ледниковый период».

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«Если будут какие-то предложения, то да, почему нет? Мне нравится», — сказала спортсменка.

Напомним, Евгения Медведева впервые приняла участие в «Ледниковом периоде» в 2021 году. Тогда ее партнером стал блогер Даня Милохин. Пара получила приз зрительских симпатий и выиграла 1 миллион рублей. В том сезоне победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.