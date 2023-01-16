Медведева ответила, готова ли вернуться на «Ледниковый период»

Чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева рассказала «Чемпионату», будет ли в третий раз участвовать в телешоу «Ледниковый период».
«Если будут какие-то предложения, то да, почему нет? Мне нравится», — сказала спортсменка.
Напомним, Евгения Медведева впервые приняла участие в «Ледниковом периоде» в 2021 году. Тогда ее партнером стал блогер Даня Милохин. Пара получила приз зрительских симпатий и выиграла 1 миллион рублей. В том сезоне победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.
В 2022 году партнером фигуристки снова стал Милохин, однако внезапно блогер отказался принимать участие в шоу и уехал из страны. Медведевой спешно нашли замену, ее новым партнером стал Федор Федотов. В итоге их пара заняла второе место. На первой строчке оказались Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов.