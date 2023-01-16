Валиева рассказала, кто спас ее от ухода из спорта

«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу. Мы знали, что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором», — передает слова Валиевой «7 дней».