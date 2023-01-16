Валиева рассказала, кто спас ее от ухода из спорта

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о роли тренера Этери Тутберидзе в развитии своей профессиональной карьеры.
«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу. Мы знали, что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором», — передает слова Валиевой «7 дней».
Валиева начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в родной Казани. За шесть лет спортсменка поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе.
На олимпийских играх в Пекине Валиева стала обладательницей золотой медали в командном турнире. В личном первенстве спортсменка заняла четвертое место, не сумев справиться с колоссальным давлением, которое обрушилось на нее после обнародования результатов допинг-теста. Проба спортсменки, взятая за несколько месяцев да Игр, показала положительный результат. Спустя 11 месяцев стало известно о ее невиновности.