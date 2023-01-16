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39 минут назад

Валиева призналась, что ушла бы из фигурного катания, если бы не Тутберидзе

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о роли тренера Этери Тутберидзе в развитии своей профессиональной карьеры.

Валиева рассказала, кто спас ее от ухода из спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу. Мы знали, что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором», — передает слова Валиевой «7 дней».

Валиева начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в родной Казани. За шесть лет спортсменка поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе.

На олимпийских играх в Пекине Валиева стала обладательницей золотой медали в командном турнире. В личном первенстве спортсменка заняла четвертое место, не сумев справиться с колоссальным давлением, которое обрушилось на нее после обнародования результатов допинг-теста. Проба спортсменки, взятая за несколько месяцев да Игр, показала положительный результат. Спустя 11 месяцев стало известно о ее невиновности.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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