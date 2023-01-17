В Израиле высказались о слухах о намерении Дэвис и Смолкина сменить гражданство

— Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки. И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля, — сказал «Матч ТВ» Чайт.