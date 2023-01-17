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29 минут назад

В Федерации фигурного катания Израиля опровергли слухи о намерении дуэта Дэвис — Смолкин сменить спортивное гражданство

Матч ТВиещё 1

Директор Федерации фигурного катания Израиля Борис Чайт в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что ему ничего не известно о возможном переходе под флаг его страны российской танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

В Израиле высказались о слухах о намерении Дэвис и Смолкина сменить гражданство
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки. И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля, — сказал «Матч ТВ» Чайт.

Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что россияне Дэвис и Смолкин могут продолжить выступления за сборную Израиля. Отец Глеба актер Борис Смолкин в разговоре с «Матч ТВ» назвал информацию по поводу возможной смены спортивного гражданства его сыном слухами.

Дэвис и Смолкин тренируются в США и в текущем сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях из за проблем с американскими документами у партнера.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Борис Смолкин,
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