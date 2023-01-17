В Израиле высказались о слухах о намерении Дэвис и Смолкина сменить гражданство

Директор Федерации фигурного катания Израиля Борис Чайт в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что ему ничего не известно о возможном переходе под флаг его страны российской танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
— Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки. И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля, — сказал «Матч ТВ» Чайт.
Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что россияне Дэвис и Смолкин могут продолжить выступления за сборную Израиля. Отец Глеба актер Борис Смолкин в разговоре с «Матч ТВ» назвал информацию по поводу возможной смены спортивного гражданства его сыном слухами.
Дэвис и Смолкин тренируются в США и в текущем сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях из за проблем с американскими документами у партнера.