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44 минуты назад

Алена Косторная назвала парные шаги самым сложным элементом для себя в парном катании

Газета.Ruиещё 15

Чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная, которая перешла из одиночного катания в парное, рассказала, какие элементы для нее наиболее сложные в новом виде, передает ТАСС.

Косторная рассказала о самом сложном элементе в парном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы начали с изучения поддержек и несложных элементов — они практически сразу получались. Потом пошли на усложнение. Могу сказать, что сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. А самым сложным для меня оказались парные шаги — непросто нарабатывать параллельность», — поделилась фигуристка.

О переходе спортсменки в парное катание стало известно 16 января. Фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой, о чем рассказала сама специалистка. Косторная будет тренироваться вместе с Георгием Куницей, с которым выступала в шоу, под руководством Сергея Рослякова.

Косторная является обладательницей золота чемпионата Европы — 2020. Она также выигрывала финал Гран-при сезона-2019/20, серебро (2020) и дважды бронзу (2018, 2019) чемпионатов России.

Последним ее стартом стал этап Гран-при во Франции в прошлом сезоне. Тогда фигуристка выиграла серебро и гарантировала себе попадание в финал Гран-при, который позднее был отменен из-за коронавирусных ограничений.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Алена Косторная,Елена Буянова,
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