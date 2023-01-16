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1 час назад

В ISU отреагировали на оправдание Валиевой РУСАДА

Мария Иванова

Международный союз конькобежцев (ISU) запросил полную копию решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не ставшего наказывать фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщает РИА Новости.

В ISU отреагировали на оправдание Валиевой РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ISU заявили, что приняли к сведению решение РУСАДА, - дисциплинарный комитет российского агентства постановил, что нарушение антидопинговых правил было, но в этом нет «никакой вины или халатности» со стороны самой спортсменки.

В ISU обратили внимание, что РУСАДА аннулировало результаты Валиевой лишь на дату взятия пробы (в тот день она стала чемпионкой России).

Агентство пообещало внимательно изучить мотивировочную часть решения РУСАДА. В ISU подчеркнули, что оставляют за собой право обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) уже заявили о своих планах оспорить решение РУСАДА в CAS.

Допинг-скандал вокруг Валиевой начался на Олимпиаде в Пекине после командного турнира по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения перенесли, сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей не было 16 лет).

Валиева была фавориткой одиночного турнира Игр в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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