В ISU отреагировали на оправдание Валиевой РУСАДА

Международный союз конькобежцев (ISU) запросил полную копию решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не ставшего наказывать фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ISU заявили, что приняли к сведению решение РУСАДА, - дисциплинарный комитет российского агентства постановил, что нарушение антидопинговых правил было, но в этом нет «никакой вины или халатности» со стороны самой спортсменки.

В ISU обратили внимание, что РУСАДА аннулировало результаты Валиевой лишь на дату взятия пробы (в тот день она стала чемпионкой России).

Агентство пообещало внимательно изучить мотивировочную часть решения РУСАДА. В ISU подчеркнули, что оставляют за собой право обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) уже заявили о своих планах оспорить решение РУСАДА в CAS.

Допинг-скандал вокруг Валиевой начался на Олимпиаде в Пекине после командного турнира по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения перенесли, сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей не было 16 лет).