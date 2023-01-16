Отец фигуриста Смолкина высказался о слухах про смену гражданства сына

Актер Борис Смолкин отреагировал на информацию по поводу возможной смены спортивного гражданства его сыном фигуристом Глебом Смолкиным, выступающим в танцах на льду с Дианой Дэвис, отметив, что нужно меньше обращать внимания на слухи.Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что россияне Дэвис и Смолкин могут продолжить выступления за сборную Израиля.
— Перестаньте читать желтую прессу! Чтобы выступать за какую то страну, нужно быть ее гражданином, он — гражданин России. Другого гражданства у него нет, — сказал Смолкин «Матч ТВ».
Дэвис и Смолкин тренируются в США и в текущем сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях из за проблем с американскими документами у партнера.