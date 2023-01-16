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19 минут назад

Отец фигуриста Глеба Смолкина о слухах про смену спортивного гражданства сыном: «Перестаньте читать желтую прессу»

Матч ТВиещё 1

Актер Борис Смолкин отреагировал на информацию по поводу возможной смены спортивного гражданства его сыном фигуристом Глебом Смолкиным, выступающим в танцах на льду с Дианой Дэвис, отметив, что нужно меньше обращать внимания на слухи.Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что россияне Дэвис и Смолкин могут продолжить выступления за сборную Израиля.

Отец фигуриста Смолкина высказался о слухах про смену гражданства сына
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Перестаньте читать желтую прессу! Чтобы выступать за какую то страну, нужно быть ее гражданином, он — гражданин России. Другого гражданства у него нет, — сказал Смолкин «Матч ТВ».

Дэвис и Смолкин тренируются в США и в текущем сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях из за проблем с американскими документами у партнера.

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