Отец фигуриста Смолкина высказался о слухах про смену гражданства сына

Актер Борис Смолкин отреагировал на информацию по поводу возможной смены спортивного гражданства его сыном фигуристом Глебом Смолкиным, выступающим в танцах на льду с Дианой Дэвис, отметив, что нужно меньше обращать внимания на слухи.Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что россияне Дэвис и Смолкин могут продолжить выступления за сборную Израиля.