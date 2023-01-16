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1 час назад

«Для России было бы лучше, если бы Дэвис и Смолкин остались» — Радионова

Матч ТВиещё 1

Танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин нужна сборной России, где сложилась трудная ситуация из за распада многих дуэтов, считает хореограф по фигурному катанию Елена Радионова.

«Для России было бы лучше, если бы Дэвис и Смолкин остались» — Радионова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Очень много разговоров насчет этой пары, но никаких официальных заявлений нет. Только слухи и домыслы, поэтому как то комментировать это не стоит. В любом случае у нас сейчас в танцах на льду сложная ситуация, много дуэтов распалось.
Поэтому, конечно, для России было бы лучше, если бы они остались, потому что должна быть конкуренция внутри страны. Но как бы там ни было, мы не можем их удержать, это должно быть их личное желание. Если у них есть желание кататься за другую страну, никто им не может помешать в этом.

К счастью, у нас есть хорошие дуэты. Например, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Они очень перспективные и классные ребята. Они как раз еще подрастают. И через какое то время, когда, я надеюсь, нашу сборную допустят до международных стартов, они будут очень классным дуэтом на льду, — сказала Радионова Metaratings.ru.

Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин могут продолжить выступления за сборную Израиля.

«Все больше похоже на то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут представлять Израиль», — сказал Лиз в последнем выпуске на YouTube канале The Skating Lesson.

Фигурное катание,Валерий Ангелопол,Василиса Кагановская,Глеб Смолкин,Елена Радионова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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