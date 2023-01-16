«Для России было бы лучше, если бы Дэвис и Смолкин остались» — Радионова

— Очень много разговоров насчет этой пары, но никаких официальных заявлений нет. Только слухи и домыслы, поэтому как то комментировать это не стоит. В любом случае у нас сейчас в танцах на льду сложная ситуация, много дуэтов распалось.

Поэтому, конечно, для России было бы лучше, если бы они остались, потому что должна быть конкуренция внутри страны. Но как бы там ни было, мы не можем их удержать, это должно быть их личное желание. Если у них есть желание кататься за другую страну, никто им не может помешать в этом.



К счастью, у нас есть хорошие дуэты. Например, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Они очень перспективные и классные ребята. Они как раз еще подрастают. И через какое то время, когда, я надеюсь, нашу сборную допустят до международных стартов, они будут очень классным дуэтом на льду, — сказала Радионова Metaratings.ru.