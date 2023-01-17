Появились подробности о состоянии Костомарова на сегодняшний день

"Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации, - сказал Ставиский. - Роман - сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то - нет".