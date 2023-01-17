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20 минут назад

Фигурист Костомаров остается в медикаментозной коме, ухудшений в его состоянии нет

ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров остается в медикаментозной коме, но его близкие уверены, что он обязательно справится с болезнью. Об этом ТАСС рассказал друг Костомарова, двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф Максим Ставиский.

Появились подробности о состоянии Костомарова на сегодняшний день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.

"Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации, - сказал Ставиский. - Роман - сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то - нет".

"Иногда приходится читать новости из "проверенных источников" о "резком ухудшении" его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких, - отметил Ставиский. - Мы с Ромой еще покатаемся".

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Фигурное катание,Максим Ставиский,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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