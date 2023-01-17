Появились подробности о состоянии Костомарова на сегодняшний день

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров остается в медикаментозной коме, но его близкие уверены, что он обязательно справится с болезнью. Об этом ТАСС рассказал друг Костомарова, двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф Максим Ставиский.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.
"Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации, - сказал Ставиский. - Роман - сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то - нет".
"Иногда приходится читать новости из "проверенных источников" о "резком ухудшении" его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких, - отметил Ставиский. - Мы с Ромой еще покатаемся".
Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.