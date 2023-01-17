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1 час назад

Отец Костомарова о состоянии фигуриста: говорят, голова в порядке

Газета.Ru

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал о состоянии сына, передает телеканал «360».

Отец Костомарова прокомментировал состояние фигуриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего. Ждем. Все так же: в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся», — заявил отец спортсмена.

Ранее также сообщалось, что состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова удалось стабилизировать.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал победителем Олимпийских игр в танцах на льду в 2006 году. Также вместе с ней он стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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