Отец Костомарова прокомментировал состояние фигуриста

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал о состоянии сына, передает телеканал «360».
«Ничего. Ждем. Все так же: в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся», — заявил отец спортсмена.
Ранее также сообщалось, что состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова удалось стабилизировать.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.
До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал победителем Олимпийских игр в танцах на льду в 2006 году. Также вместе с ней он стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.