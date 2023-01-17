Валиева рассказала о выборе музыке для выступлений

«Пока еще я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет откры

Пока музыку подбирают для меня тренеры. Я полностью доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Но, если мне не нравится предложенная музыка, то я об этом говорю, и ко мне прислушиваются.