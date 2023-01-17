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1 час назад

Камила Валиева: «Пока я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет открыта в будущем»

Sports.ru

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о выборе музыке для своих выступлений.

Валиева рассказала о выборе музыке для выступлений
Фото: Sports.ruSports.ru

«Пока еще я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет откры

Пока музыку подбирают для меня тренеры. Я полностью доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Но, если мне не нравится предложенная музыка, то я об этом говорю, и ко мне прислушиваются.

Ведь катать программу целый сезон все-таки мне, поэтому музыка и идея программы должны быть мне близки и понятны», – цитирует Валиеву издание The Blueprint.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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