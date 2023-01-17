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44 минуты назад

Софья Акатьева: «Самодисциплина очень помогает мне в спорте, учебе, повседневных делах. Я всегда ставлю цели и добиваюсь их»

Sports.ru

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала о важности самодисциплины.

Чемпионка России Акатьева рассказала, что помогает ей в спорте
Фото: Sports.ruSports.ru

«Самодисциплина очень помогает мне – в спорте, учебе, повседневных делах. Я веду активный образ жизни, всегда ставлю перед собой цели и

Даже во время отдыха стараюсь быть продуктивной – посещаю и узнаю новые места и не забываю о тренировках. Обычно мы занимаемся шесть дней в неделю.

Во время каникул я также тренируюсь, чтобы не терять форму. Умение спланировать свой день и всегда держать внимание на поставленных задачах считаю очень полезным и важным.

Бывает, конечно, непросто, но сложные моменты нужно преодолеть, чтобы добиться поставленных целей.

Когда что-то идет не так, меня поддерживают тренеры. Они всегда со мной на тренировках. Перед соревнованиями пересматриваю свои «чистые» прокаты – это помогает мне настроиться», – сказала Акатьева.

Фигурное катание,Софья Акатьева,
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