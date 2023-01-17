Чемпионка России Акатьева рассказала, что помогает ей в спорте

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала о важности самодисциплины.

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«Самодисциплина очень помогает мне – в спорте, учебе, повседневных делах. Я веду активный образ жизни, всегда ставлю перед собой цели и

Даже во время отдыха стараюсь быть продуктивной – посещаю и узнаю новые места и не забываю о тренировках. Обычно мы занимаемся шесть дней в неделю.

Во время каникул я также тренируюсь, чтобы не терять форму. Умение спланировать свой день и всегда держать внимание на поставленных задачах считаю очень полезным и важным.

Бывает, конечно, непросто, но сложные моменты нужно преодолеть, чтобы добиться поставленных целей.