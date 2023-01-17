Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

С 23 по 29 января в финском Эспоо пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2023. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Эспоо, Финляндия
Расписание соревнований
25 января, среда
Пары, короткая программа
14:15
Мужчины, короткая программа
18:35
26 января, четверг
Женщины, короткая программа
14:15
Пары, произвольная программа
20:25
27 января, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
14:15
Мужчины, произвольная программа
19:00
28 января, суббота
Женщины, произвольная программа
14:00
Танцы на льду, произвольный танец
19:30
29 января, воскресенье
Показательные выступления
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.