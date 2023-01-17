Валиева объяснила, как её любимый прыжок связан с днём рождения

«Мне очень нравятся вращения, а из прыжков — четверной тулуп. Мне кажется, что это знаковый для меня прыжок. Когда я только начала его прыгать, то это был сложный элемент, который давал мне шанс выигрывать соревнования. Сейчас же — это элемент, который снова мне дает надеж