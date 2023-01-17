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38 минут назад

Камила Валиева объяснила, как её любимый прыжок связан с днём рождения

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы-2022 в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала о своём любимом прыжке, который впервые исполнила в день рождения — 26 апреля…

Валиева объяснила, как её любимый прыжок связан с днём рождения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне очень нравятся вращения, а из прыжков — четверной тулуп. Мне кажется, что это знаковый для меня прыжок. Когда я только начала его прыгать, то это был сложный элемент, который давал мне шанс выигрывать соревнования. Сейчас же — это элемент, который снова мне дает надеж

Я начала его учить на «удочке», а потом уже без приспособлений. Освоить его мне помогали не только тренеры, но и фигурист Алексей Ерохов — он в тот момент катался в группе Этери Георгиевны Тутберидзе. А впервые четверной тулуп получился у меня в мой день рождения», — приводит слова Валиевой Blueprint.

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