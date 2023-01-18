В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, который остается в медикаментозной коме, появились положительные сдвиги. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии, он находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО.
"В состоянии Романа появились положительные сдвиги", - сообщил источник.
Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.