Отец Костомарова рассказал о состоянии спортсмена

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомаров, рассказал о состоянии здоровья своего сына, передает "Матч ТВ".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Ничего нового я вам не скажу. Состояние стабильно тяжелое", - сказал Костомаров-старший.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу "Волшебник страны Оз", а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Затем спортсмена перевезли в больницу в "Коммунарке". Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.