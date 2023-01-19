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1 час назад

Отец Костомарова: состояние Романа стабильно тяжелое

Газета.Ruиещё 5

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомаров, рассказал о состоянии здоровья своего сына, передает "Матч ТВ".

Отец Костомарова рассказал о состоянии спортсмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ничего нового я вам не скажу. Состояние стабильно тяжелое", - сказал Костомаров-старший.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое.

"Он прорвется": Авербух высказался о состоянии Костомарова

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу "Волшебник страны Оз", а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Затем спортсмена перевезли в больницу в "Коммунарке". Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.

Ранее двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Ставиский заявил, что в состоянии его друга, олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова наметились некоторые улучшения.

Фигурное катание,Максим Ставиский,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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