Роднина раскритиковала ранний выбор специализации в фигурном катании

Думаю, в фигурном катании нужно определять специализацию не раньше 13-14 лет. Но мы в погоне за чем-то! Девушки уже в раннем возрасте участвуют в Олимпиадах и чемпионатах мира? Вот больше и не будут участвовать», — сказала Ирина Роднина Legalbet.