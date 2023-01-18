Фигурист Кондратюк примет участие в Кубке Первого канала в новом качестве

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк примет участие в Кубке Первого канала в новом качестве. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Стоит отметить, что на Кубке Первого канала в 2022 году Кондратюк был капитаном одной из команд-участниц турнира.

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С 21 по 22 января на ледовой Арене ЦСКА пройдет традиционный Кубок Первого канала. В список участников турнира вошли также Софья Самоделкина и танцевальные дуэты Софья Тютюнина/Андрей Багин и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Пары в танцах на льду выступят вне соревновательного зачета.

В прошлом году турнир выиграла команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.