Американская фигуристка насмехается над Валиевой. А сама тоже попадалась на допинге!

Джессика Калаланг получила второй шанс, сбросив вину на некачественную косметику. Но вот Камила, по её мнению, прощения не заслуживает.

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За рубежом ожидаемо не стали радоваться оправдательному вердикту ДК РУСАДА по делу Камилы Валиевой. Американцы всё ещё надеются получить золото олимпийского командника, и даже те, кто не входит в главную сборную, пытаются убедить всех вокруг в том, что 16-летняя ученица Этери Тутберидзе — мошенница.

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Джессика Калаланг не стала сдерживаться в высказываниях и жёстко раскритиковала Валиеву. Всё бы ничего, если бы сама американка не была в такой же ситуации пару лет назад. Фигуристка попалась на допинге, но смогла доказать свою невиновность и получила от чиновников второй шанс.

При этом Камила, по мнению спортсменки, его не заслуживает. Из-за того, что у неё российский паспорт?

Американская фигуристка раскритиковала решение по делу Валиевой

Весь мир продолжает следить за делом Камилы Валиевой, которая прошлой зимой провалила тест на допинг. В пробе фигуристки с отборочного чемпионата России было обнаружено запрещённое вещество триметазидин, что повлекло за собой серьёзные последствия. Ученица Этери Тутберидзе чудом не была отстранена от соревнований на Олимпиаде и теперь остаётся под следствием. Её золотая медаль, которую она выиграла совместно с национальной командой России, находится под угрозой. Однако судьбоносное решение не за горами!

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Недавно Валиеву оправдал дисциплинарный комитет РУСАДА, отметив, что в организме спортсменки и правда был указанный препарат, но попал он туда случайно — Камила неумышленно нарушила правила. В силу этого наказание фигуристки было нестрогим — дисквалификация на один день и аннулирование результатов национального чемпионата. Каждое из этих действий недвусмысленно намекает на то, что чиновники считают остальные победы Валиевой абсолютно легальными — то есть олимпийской награды она не должна лишиться.

Правда, это позиция лишь российских специалистов: окончательный вердикт за иностранными организациями (ВАДА и CAS), а, как показала практика, за рубежом мало кто проявляет лояльность к Камиле. Решение ДК РУСАДА вызвало огромный резонанс в профессиональной среде — особенно недовольны были американские спортсмены, у которых на кону тоже стоит золото Игр. Даже фигуристы, не являющиеся членами сборной, критикуют Валиеву. Особенно жёстко по Камиле прошлась Джессика Калаланг.

«Хм… Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. ВАДАВАДА должно подать апелляцию. Конец», — саркастично высказалась американка в своих социальных сетях.

Калаланг употребляла допинг и очистила имя, но упрекнула Валиеву

Всё бы ничего, но выпад Калаланг против Валиевой выглядит довольно иронично, если учесть, что сама Джессика также попалась на допинге. Фигуристка была уличена в применении стимулятора 4-CPA, за что ей грозило до четырёх лет дисквалификации, но она смогла убедить всех в своей невиновности, и уже через восемь месяцев все обвинения против неё были сняты.

В течение этого времени Американское антидопинговое агентство (USADA) в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) расследовало дело Джессики и пришло к выводу, что препарат оказался в организме спортсменки случайно. Экспертиза доказала его наличие в косметических средствах, которыми пользовалась фигуристка. В итоге Калаланг была полностью оправдана и восстановлена в правах на участие в международных соревнованиях.

«Не хочу, чтоб это случилось ещё с кем-либо. Это был очень неприятный момент. Я знала, что не сделала ничего плохого, продолжала бороться и не сдавалась. Мы не собирались доставать белый флаг. Но временами я чувствовала себя абсолютно беспомощной», — рассказывала о случившемся спортсменка Inside The Games.

И можно было бы посочувствовать Калаланг, которая попала в крайне затруднительное положение, но на фоне её высказываний по поводу Валиевой в её честности приходится сомневаться. По сути, Джессика и Камила прошли и тот же путь — обе были прощены антидопинговыми службами и допущены до выступлений на международной арене, однако американка не только не поддержала россиянку, но и упрекнула в отклонении от справедливого наказания.

«Запачканные спортсмены не должны высказываться по этому поводу»

Очевидно, что поведение Калаланг вызывает много вопросов — особенно у российских специалистов, которые раскритиковали Джессику за её резкие слова.

«Каждый человек имеет право говорить всё, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки — со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно. Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы ещё раз не напоминать всему миру, что у неё был обнаружен допинг», — заметила ТатьТатьяна Тарасова.

Солидарен с ней и Ренат Лайшев:

«Так говорить о своей коллеге — это чистое бескультурье и низость. Понятное дело, что есть конкуренция между россиянами и американцами, но должно быть достоинство и профессиональная этика по отношению друг к другу. А то, что происходит сейчас, просто безобразие, других слов нет», — сказал он.

Острой реакция была у Дмитрия Васильева:

«Это некорректно. Это как в басне Крылова: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Это в стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят. Да, сам факт у Валиевой случился. Пусть разбираются специалисты. Но уж запачканные спортсмены вообще не должны высказываться по этому поводу».

Возможно, Калаланг и правда стоило сохранить молчание, потому что её выпад против Валиевой выглядит нелепо. Обе сдали положительные допинг-пробы, но простить, по мнению американки, должны были только её одну. Снова дело в «правильном» паспорте?