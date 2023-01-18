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1 час назад

Тарасова: без российского этапа Гран-при по фигурному катанию пройдет при пустых трибунах

ТАСС

Отсутствие в следующем сезоне российского этапа Гран-при по фигурному катанию означает, что соревнования совсем лишатся зрительского интереса. Такое мнение ТАСС высказала в среду заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова отреагировала на отмену российского этапа Гран-при по фигурному катанию
Фото: 

Международный союз конькобежцев (ISU) в среду сообщил, что действующие санкции в отношении России не позволяют проводить в стране этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

"Видимо, они не хотят, чтобы на аренах были десятки тысяч человек, - сказала Тарасова. - У них на соревнованиях нет никого, а у нас будут полные трибуны. Если они не хотят проводить, то пусть не проводят".

Специалист убеждена, что это решение не скажется на интересе россиян к фигурному катанию.

"По нашей популярности это не ударит и не будет тормозить процесс развития фигурного катания у нас в стране", - сказала она.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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