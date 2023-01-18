Тарасова отреагировала на отмену российского этапа Гран-при по фигурному катанию

Отсутствие в следующем сезоне российского этапа Гран-при по фигурному катанию означает, что соревнования совсем лишатся зрительского интереса. Такое мнение ТАСС высказала в среду заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Международный союз конькобежцев (ISU) в среду сообщил, что действующие санкции в отношении России не позволяют проводить в стране этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.
"Видимо, они не хотят, чтобы на аренах были десятки тысяч человек, - сказала Тарасова. - У них на соревнованиях нет никого, а у нас будут полные трибуны. Если они не хотят проводить, то пусть не проводят".
Специалист убеждена, что это решение не скажется на интересе россиян к фигурному катанию.
"По нашей популярности это не ударит и не будет тормозить процесс развития фигурного катания у нас в стране", - сказала она.
1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.