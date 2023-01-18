Жена Костомарова отреагировала на сообщения об улучшении его состояния

Жена находящегося в реанимации олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Оксана Домнина надеется на его выздоровление. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на сообщения об улучшении его состояния. Она не стала подтверждать или опровергать эту информацию.

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О незначительной положительной динамике состояния спортсмена 17 января сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в больнице в Коммунарке. По данным издания, у него перестала увеличиваться площадь поражения легких, но появились проблемы со свертываемостью крови. Фигурист по-прежнему находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного насыщения тела кислородом (ЭКМО).