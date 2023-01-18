Чемпионка Тарасова лишилась крупной суммы из-за мошенников

Мошенники похитили у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тыс. рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, призер олимпийских игр попалась на уловку злоумышленника, который представился ей министром юстиции.
Неизвестный позвонил Тарасовой 13 января, заявив от лица чиновника, что на нее оформили множество кредитов по поддельным документам. Спортсменка доверилась мошеннику и раскрыла ему всю информацию о своих счетах и количестве средств на них. Впоследствии девушка сняла 780 тыс. рублей и перевела их на счет «казначейства» — аферист смог убедить Тарасову, что так их можно сохранить.
После этого мужчина попытался украсть у остальные средства, однако у него не вышло — Тарасова опаздывала на тренировку и начала сбрасывать звонки. Понимание того, что она попалась на уловку мошенников, к ней пришло только во время занятий. Евгения обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.
Напомним, что 28-летняя Тарасова — двукратная серебряная призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы, двукратная серебряная и бронзовая призер чемпионата мира, победитель и бронзовая медалистка финала Гран-при. Выступала в паре с фигуристом Владимиром Морозовым.