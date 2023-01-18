Чемпионка Тарасова лишилась крупной суммы из-за мошенников

Мошенники похитили у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тыс. рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, призер олимпийских игр попалась на уловку злоумышленника, который представился ей министром юстиции.

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Неизвестный позвонил Тарасовой 13 января, заявив от лица чиновника, что на нее оформили множество кредитов по поддельным документам. Спортсменка доверилась мошеннику и раскрыла ему всю информацию о своих счетах и количестве средств на них. Впоследствии девушка сняла 780 тыс. рублей и перевела их на счет «казначейства» — аферист смог убедить Тарасову, что так их можно сохранить.

После этого мужчина попытался украсть у остальные средства, однако у него не вышло — Тарасова опаздывала на тренировку и начала сбрасывать звонки. Понимание того, что она попалась на уловку мошенников, к ней пришло только во время занятий. Евгения обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.