Российская фигуристка рассказала о давлении в академии Плющенко

«Нас каждый день снимали на льду, во время ОФП. Для меня это тоже было непривычно. Как будто ты всегда на виду, на сцене», — объяснила Зинина. Фигуристка добавила, что ей было сложно справиться с чувством ответственности во время выступлений на соревнованиях.