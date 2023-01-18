Загитова сделала необычный анонс для болельщиков

"Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток. Такого дуэта вы точно не ожидали.Приходите на "Влюбленные в фигурное катание" 14 февраля. Ох, что будет!" — написала Загитова в Telegram-канале.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей, и уже три сезона отработала в шоу "Ледниковый период" в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.