Загитова сделала необычный анонс для болельщиков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова анонсировала сюрприз для своих поклонников на шоу "Влюбленные в фигурное катание", которое должно состояться 14 февраля.
"Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток. Такого дуэта вы точно не ожидали.Приходите на "Влюбленные в фигурное катание" 14 февраля. Ох, что будет!" — написала Загитова в Telegram-канале.
Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.
Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей, и уже три сезона отработала в шоу "Ледниковый период" в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.
В марте прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу.
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