"Он прорвётся": Авербух о госпитализации Костомарова

«Наш товарищ сражается сейчас с «блокадой» своей… Он прорвётся. Давайте поддержим», — сказал Авербух , после чего зал Ледового дворца долго аплодировал.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.