Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
28 минут назад

"Он прорвется": Авербух высказался о состоянии Костомарова

Елена Прошина

Хореограф и продюсер Илья Авербух в финале ледового спектакля, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда, высказался в поддержку олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице с пневмонией. Его слова приводит «Чемпионат».

"Он прорвется": Авербух высказался о состоянии Костомарова
Фото: ТАССТАСС

«Наш товарищ сражается сейчас с "блокадой" своей… Он прорвется. Давайте поддержим», — сказал Авербух.

Зал отреагировал на его слова долгими аплодисментами.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с сильным кашлем и болями в груди. У него диагностировали пневмонию, грипп и сепсис. Позже его перевели в коммунарку. На тот момент его состояние ухудшилось и его подключили к ИВЛ, ЭКМО, а затем и вовсе ввели в искусственную кому.

Татьяна Навка призвала молиться за здоровье Романа Костомарова

До сих пор он не приходил в сознание.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,Татьяна Навка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители