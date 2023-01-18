"Он прорвется": Авербух высказался о состоянии Костомарова

Хореограф и продюсер Илья Авербух в финале ледового спектакля, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда, высказался в поддержку олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова , который находится в больнице с пневмонией. Его слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с сильным кашлем и болями в груди. У него диагностировали пневмонию, грипп и сепсис. Позже его перевели в коммунарку. На тот момент его состояние ухудшилось и его подключили к ИВЛ, ЭКМО, а затем и вовсе ввели в искусственную кому.