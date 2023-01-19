Врачи планируют отключить фигуриста Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, медики считают, что его организм уже способен функционировать самостоятельно.

Собеседник агентства рассказал, что накануне к олимпийскому чемпиону впервые смогла прийти супруга Оксана Домнина.

«Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак», — отметил он.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Позднее стало известно, что состояние спортсмена ухудшилось и его подключили к аппарату ЭКМО. Отец спортсмена заявлял, что сына решили перевести для лечения в больницу в Коммунарке.