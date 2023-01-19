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1 час назад

СМИ узнали о планах врачей отключить Костомарова от ЭКМО

Никита Бородкин

Врачи планируют отключить фигуриста Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, медики считают, что его организм уже способен функционировать самостоятельно.

Собеседник агентства рассказал, что накануне к олимпийскому чемпиону впервые смогла прийти супруга Оксана Домнина.

«Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак», — отметил он.

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Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Позднее стало известно, что состояние спортсмена ухудшилось и его подключили к аппарату ЭКМО. Отец спортсмена заявлял, что сына решили перевести для лечения в больницу в Коммунарке.

Фигуристу 45 лет. Он выступал в паре с Татьяной Навкой — вместе они завоевали золотую медаль Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также спортсмены дважды выигрывали чемпионат мира, трижды становились чемпионами Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

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