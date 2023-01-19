Хореограф группы Тутберидзе признался, что перегнул палку в словах о Трусовой

«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было мое предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», – приводит слова Железнякова «РБК Спорт».

В первый раз хореограф раскритиковал Трусову за переход от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Тогда специалист заявил, что Александре нужно разбираться в себе, а смена тренера ей не поможет. Позже Алексей сказал, что ему плевать на фигуристку.