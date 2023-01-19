Хореограф группы Тутберидзе признался, что перегнул палку в словах о Трусовой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, признался в некорректности своей критики в сторону фигуристки Александры Трусовой.
«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было мое предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», – приводит слова Железнякова «РБК Спорт».
В первый раз хореограф раскритиковал Трусову за переход от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Тогда специалист заявил, что Александре нужно разбираться в себе, а смена тренера ей не поможет. Позже Алексей сказал, что ему плевать на фигуристку.
После того, как Трусова снялась с чемпионата России-2023 Железняков заявил, что Александра отказалась от участия из-за страха конкуренции и плохой физической формы. Сама фигуристка и ее тренер объяснили снятие с турнира болезнью Александры. Перед выступлениями женщин с короткими программами у Трусовой поднялась высокая температура.