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1 час назад

Хореограф группы Тутберидзе признался, что перегнул палку в словах о Трусовой

Спорт день за днем

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, признался в некорректности своей критики в сторону фигуристки Александры Трусовой.

Хореограф группы Тутберидзе признался, что перегнул палку в словах о Трусовой
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было мое предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», – приводит слова Железнякова «РБК Спорт».

В первый раз хореограф раскритиковал Трусову за переход от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Тогда специалист заявил, что Александре нужно разбираться в себе, а смена тренера ей не поможет. Позже Алексей сказал, что ему плевать на фигуристку.

После того, как Трусова снялась с чемпионата России-2023 Железняков заявил, что Александра отказалась от участия из-за страха конкуренции и плохой физической формы. Сама фигуристка и ее тренер объяснили снятие с турнира болезнью Александры. Перед выступлениями женщин с короткими программами у Трусовой поднялась высокая температура.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,
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