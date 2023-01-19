Фигуристка Рубцова пройдет полное обследование

"Окончательное обследование еще не сделали, осталась внутри гематома. Полное обследование, думаю, будет на следующей неделе. На полу она хорошо тренируется, на льду второй день, пока только привыкает, занимается скольжением, делает вращения на другой ноге", - сказал Василевский.