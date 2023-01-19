Фигуристка Рубцова пройдет полное обследование

Сломавшая ногу фигуристка Любовь Рубцова пройдет полное обследование на следующей неделе. Об этом ТАСС в четверг сообщил тренер спортсменки Алексей Василевский.
7 января стало известно, что Рубцова сломала ногу на тренировке. 11 января Василевский отметил в комментарии ТАСС, что детальное обследование перелома 13-летней фигуристки пока невозможно, поскольку врачам мешает гематома. Спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского в октябре 2022 года.
"Окончательное обследование еще не сделали, осталась внутри гематома. Полное обследование, думаю, будет на следующей неделе. На полу она хорошо тренируется, на льду второй день, пока только привыкает, занимается скольжением, делает вращения на другой ноге", - сказал Василевский.