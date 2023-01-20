Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Косторная назвала причину перехода в парное катание

Lenta.ruиещё 2

Российская фигуристка Алена Косторная назвала причину перехода в парное катание. Ее слова приводит Super.

Косторная назвала причину перехода в парное катание
Фото: ТАССТАСС

Спортсменка заявила, что испытывала сильную боль при восстановлении прыжков после операции, и отметила, что во время тренировок в паре чувствовала себя лучше.

«Меня пытались отговорить, но я думала: "Зачем нужен спортсмен-одиночник, который не может делать в произвольной программе семь прыжковых элементов?"» — пояснила Косторная.

17 января фигуристка оценила вероятность участия в официальных турнирах спортивных пар.

«Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время», — сказала она.

Косторная перешла в парное катание

16 января тренер Елена Буянова объявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Георгием Куницей, теперь тренируется у российского специалиста Сергея Рослякова.

6 сентября прошлого года Косторная перенесла операцию на бедре. На счету спортсменки золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.

Фигурное катание,Алена Косторная,Елена Буянова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители