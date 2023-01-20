Москвина: «Бойкова и Козловский сейчас в очень хорошей форме»

— Сейчас вот приеду в Москву, увижу Александру на тренировке и поздравлю с днем рождения. Что обычно желают красивой девушке, которая хорошо катается и хорошо учится… Желаю, чтобы она продолжала быть такой же красавицей, умной, оканчивала институт, радовала поклонников фигурного катания своим мастерством вместе с Козловским.



В какой форме они сейчас? В очень хорошей. Увидите на соревнованиях, — сказала Москвина «Матч ТВ».