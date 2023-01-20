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1 час назад

Москвина: «Бойкова и Козловский сейчас в очень хорошей форме. Увидите на соревнованиях»

Матч ТВ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина заявила «Матч ТВ», что ее ученики чемпионы Европы 2020 года среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пребывают в очень хорошей форме.

Москвина: «Бойкова и Козловский сейчас в очень хорошей форме»
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

Бойкова и Козловский в декабре завоевали золото чемпионата России в Красноярске, став двукратными чемпионами страны. Фигуристке в пятницу исполнилось 20 лет.

— Сейчас вот приеду в Москву, увижу Александру на тренировке и поздравлю с днем рождения. Что обычно желают красивой девушке, которая хорошо катается и хорошо учится… Желаю, чтобы она продолжала быть такой же красавицей, умной, оканчивала институт, радовала поклонников фигурного катания своим мастерством вместе с Козловским.

В какой форме они сейчас? В очень хорошей. Увидите на соревнованиях, — сказала Москвина «Матч ТВ».

Фигурное катание,Дмитрий Козловский,Тамара Москвина,Александр Бойков,
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