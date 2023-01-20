Митрофанова приостановила выступление за сборную Боснии и Герцеговины

"Эти спортсмены продолжают оставаться представителями Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины, однако с ноября прошлого года больше не являются парой в танцах на льду, - сказал Хуседзинович. - Точная причина расставания нам до конца неясна, хотя в прошлом сезоне у них было много проблем. Сначала с тренером и отсутствием возможностей для тренировок, а затем и с болезнью, которая помешала им принять участие в чемпионате Европы, хотя они уже приехали туда. Екатерина и Владислав отправились на чемпионат мира без своего тренера, а после турнира они получили предложение тренироваться в Италии в академии Young Goose".