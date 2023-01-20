Митрофанова приостановила выступление за сборную Боснии и Герцеговины

Российская фигуристка Екатерина Митрофанова, тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе в сезоне-2016/17 как одиночница, приостановила выступление за сборную Боснии и Герцеговины в танцах на льду после расставания с партнером по дуэту Владиславом Касинским. Об этом ТАСС сообщил в пятницу вице-президент Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины Элвис Хуседзинович.
"Эти спортсмены продолжают оставаться представителями Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины, однако с ноября прошлого года больше не являются парой в танцах на льду, - сказал Хуседзинович. - Точная причина расставания нам до конца неясна, хотя в прошлом сезоне у них было много проблем. Сначала с тренером и отсутствием возможностей для тренировок, а затем и с болезнью, которая помешала им принять участие в чемпионате Европы, хотя они уже приехали туда. Екатерина и Владислав отправились на чемпионат мира без своего тренера, а после турнира они получили предложение тренироваться в Италии в академии Young Goose".
Собеседник ТАСС заметил, что весной Митрофанова и Касинский провели свой первый тренировочный сбор в этой академии, однако затем были вынуждены покинуть ее.
"Поскольку Екатерина и Владислав являются гражданами Боснии и Герцеговины, не входящей в Европейский союз, они могли находиться в Италии только 90 дней. По нашей просьбе и при содействии Олимпийского комитета Боснии и Герцеговины Олимпийский комитет Италии разрешил им получить спортивную визу и отправил официальный документ в посольство Италии в Москве. Однако посольство сначала отрицало, что получило такой документ, а позже отказало фигуристам в выдаче спортивной визы. Им посоветовали сделать перерыв на три месяца, затем снова поехать в Италию и пробыть там 90 дней, а после этого снова запросить спортивную визу, чтобы продолжить тренировки в академии", - сказал Хуседзинович.
"Пара продолжала готовиться к сезону, хотя им было трудно найти возможность тренироваться в Москве. Однако затем мы получили информацию о том, что Владислав находится в Италии, а Екатерина - в Москве и что они больше не существуют как танцевальный дуэт. Я очень часто общаюсь с Екатериной, и ей очень грустно от расставания. Она работает тренером в Москве, два дня назад я получил фотографию с ее первого соревнования в качестве тренера", - добавил собеседник ТАСС.
Митрофановой 20 лет. До сезона-2017/18 включительно она представляла Россию в женском одиночном катании, с сезона-2021/22 - Боснию и Герцеговину в танцах на льду. В 2015 году фигуристка показала второй результат на этапе юниорского Гран-при в Польше. На чемпионате мира 2022 года, который проходил во Франции, дебютанты соревнований Митрофанова и Касинский не сумели отобраться в произвольный танец, заняв 27-е место.