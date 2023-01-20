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1 час назад

ТАСС сообщил о сохраняющемся сепсисе в легких у Костомарова

Алиса Селезнёва

Несмотря на положительную динамику, у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется сепсис в легких. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.

У Костомарова сохраняется сепсис в легких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костомаров был госпитализирован в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, под медикаментозной седацией. Спортсмен подключен к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

По словам осведомленного источника, в состоянии фигуриста наметились положительные изменения, однако «к этому нужно относиться крайне осторожно».

«У Романа сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы. Все надеются, что организм продолжит бороться», - пояснил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что до своей госпитализации олимпийский чемпион болел в течение недели и якобы пытался «лечиться прорубью», однако его отец это опроверг.

Костомаров в паре с фигуристкой Татьяной Навкой завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также спортсмены дважды выигрывали чемпионат мира, трижды становились чемпионами Европы и финала серии Гран-при.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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