Утвержден главный тренер сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта России утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной РФ по фигурному катанию. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Информацию о назначении ТАСС также подтвердила сама Чайковская. По ее словам, это произошло уже давно. Кроме того она обратила внимание, что занимает эту должность уже третий раз. Ей 83 года.