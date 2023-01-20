Утвержден главный тренер сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта России утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной РФ по фигурному катанию. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Документ подписал замминистра спорта России Алексей Морозов. «Матч ТВ» отметил, что кандидатуру Чайковской на пост главного тренера выдвинул исполком Федерации фигурного катания на коньках РФ еще в декабре.
Информацию о назначении ТАСС также подтвердила сама Чайковская. По ее словам, это произошло уже давно. Кроме того она обратила внимание, что занимает эту должность уже третий раз. Ей 83 года.
Ранее пост главного тренера занимал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Он скончался 17 ноября в возрасте 76 лет.