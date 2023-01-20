Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Утвержден главный тренер сборной России по фигурному катанию

Елена Прошина

Министерство спорта России утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной РФ по фигурному катанию. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Утвержден главный тренер сборной России по фигурному катанию
Фото: ТАССТАСС

Документ подписал замминистра спорта России Алексей Морозов. «Матч ТВ» отметил, что кандидатуру Чайковской на пост главного тренера выдвинул исполком Федерации фигурного катания на коньках РФ еще в декабре.

Информацию о назначении ТАСС также подтвердила сама Чайковская. По ее словам, это произошло уже давно. Кроме того она обратила внимание, что занимает эту должность уже третий раз. Ей 83 года.

Ранее пост главного тренера занимал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Он скончался 17 ноября в возрасте 76 лет.

Фигурное катание,Елена Чайковская,Алексей Морозов,Александр Горшков,Минспорт России,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители