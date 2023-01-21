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1 час назад

Александр Жулин рассказал о причинах заболевания Романа Костомарова

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Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о причинах заболевания олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией и находится в реанимации.

Жулин рассказал о причинах заболевания Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жулин привёл дуэт Татьяна Навка и Роман Костомаров к золоту Олимпиады-2006.

«Я уже несколько раз заезжал в церковь: помолился, поставил свечку за его здоровье. Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят.

Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошёл в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент.

Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки всё будет хорошо», – сказал Жулин в «Подкаст. Лаб» на ПервПервом канале.

Ранее сообщалось, что в состоянии Костомарова наметилась положительная динамика и фигуриста планируют отключить от аппарата ЭКМО.

Фигурное катание,Александр Жулин,Роман Костомаров,Татьяна Навка,Первый канал,
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