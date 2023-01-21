Стали известны последние данные о состоянии здоровья Костомарова

Стали известны последние данные о состоянии здоровья олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Глобальных изменений нет, пока все примерно так же», - сказал собеседник.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Источники сообщали, что спортсмен в тяжелом состоянии. Он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Пациента подключили к аппарату ЭКМО.

Роману Костомарову 45 лет. Он является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при