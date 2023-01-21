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1 час назад

Жулин назвал причину госпитализации Костомарова

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале назвал причину госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Жулин назвал причину госпитализации Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — заявил Жулин.

Он подчеркнул, что никогда бы не подумал, что 45-летний Костомаров может так серьезно заболеть, и призвал молиться за его здоровье.

19 января «Матч ТВ» сообщил, что в состоянии Костомарова наметились улучшения. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Фигурист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО.

Фигурное катание,Александр Жулин,Роман Костомаров,Первый канал,
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