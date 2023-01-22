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1 час назад

Вайцеховская объяснила реакцию Загитовой на штраф её команды после травмы Зининой

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о реакции капитана «Красной машины» Алины Загитовой на решение организаторов аннулировать результат участника её команды, получившего наименьшую оценку, после травмы Анастасии Зининой из команды «Нас не догонят».

Вайцеховская объяснила реакцию Загитовой на штраф её команды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Загитова в эфире Первого канала не согласилась с таким решением организаторов, так как ей стало обидно за участника.

«В фильме Кроненберга «Мёртвая зона», снятом по одноимённому роману Стивена Кинга, есть сюжет: герой открывает стрельбу по кандидату в президенты США на встрече последнего с избирателями, тот, услышав первый выстрел, выхватывает маленького ребёнка из рук стоящей рядом женщины и прикрывается им как щитом. Снимок попадает в прессу, в связи с чем политическая карьера фигуранта мгновенно разлетается в хлам.

Аналогия возникла на фоне не слишком адекватной реакции Алины Загитовой на решение аннулировать наиболее слабый результат её команды после травмы Насти Зининой из команды-соперницы.

Получилось, прямо скажем, не слишком красиво, но осуждать Алину, попавшую сейчас под шквал критики, я бы точно не стала. Для того чтобы не растеряться в экстремальной ситуации, нужно обладать целым набором «взрослых» качеств: быстротой и чёткостью мышления, умением просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд, более солидным жизненным опытом, наконец.

На мой взгляд, реакция Загитовой была, скорее, шоковой. С одной стороны, она сама прекрасно понимала, что испытывает человек при подобных падениях, — в этом плане наблюдать за чужими травмами со стороны всегда бывает больнее и страшнее, нежели травмироваться самому. Особенно когда чужие травмы происходят, что называется, на расстоянии вытянутой руки.

С другой, думаю, у Алины сработало подсознательное желание защитить свою команду. Вот она и пыталась это сделать — как умеет», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Фигурное катание,Стивен Кинг,Первый канал,
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