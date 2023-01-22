Тренер рассказала о травме фигуристки Зининой

Фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, останется в медицинском учреждении для прохождения курса физиотерапии, рассказала тренер спортсменки Юлия Лавренчук. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в субботу, 21 января, Зинина выступала в составе команды Камилы Валиевой «Нас не догонят». Спортсменка упала при исполнении тройного лутца в короткой программе. Площадку она покинула с помощью врачей, после было принято решение о ее госпитализации.

Лавренчук пояснила, что Настя проведет в больнице неделю. Она добавила, что у нее просто ушиб, «ничего серьезного».

По ее словам, фигуристка проведет неделю в учреждении потому, что ей следует ежедневно делать физиотерапию. Спортсменка живет за городом и приезжать каждый день на процедуры ей было бы сложно.