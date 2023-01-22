Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
40 минут назад

Тренер рассказала о травме фигуристки Зининой

Илья Родин

Фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, останется в медицинском учреждении для прохождения курса физиотерапии, рассказала тренер спортсменки Юлия Лавренчук. Об этом пишет ТАСС.

Тренер рассказала о травме фигуристки Зининой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в субботу, 21 января, Зинина выступала в составе команды Камилы Валиевой «Нас не догонят». Спортсменка упала при исполнении тройного лутца в короткой программе. Площадку она покинула с помощью врачей, после было принято решение о ее госпитализации.

Лавренчук пояснила, что Настя проведет в больнице неделю. Она добавила, что у нее просто ушиб, «ничего серьезного».

По ее словам, фигуристка проведет неделю в учреждении потому, что ей следует ежедневно делать физиотерапию. Спортсменка живет за городом и приезжать каждый день на процедуры ей было бы сложно.

Напомним, что Зининой 15 лет, она тренируется в клубе «Армия фигурного катания» под руководством Алексея Василевского. Она является призером этапов международной юниорской серии Гран-при.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алексей Василевский,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители