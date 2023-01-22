Рудковская высказалась о формате Кубка Первого канала по фигурному катанию

А если честно — с точки зрения маркетинга и драматургии мне было бы интереснее болеть за команды с Мишиным, Плющенко и Тутберидзе в роли капитанов. На прыжковом чемпионате страны в Санкт-Петербурге они давали советы, направляли спортсменов, за этим было интересно наблюдать», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».