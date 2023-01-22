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1 час назад

Рудковская выразила недоумение капитанству Загитовой и Валиевой на Кубке Первого канала

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская высказалась о формате Кубка Первого канала по фигурному катанию, который проходит в эти выходные в Москве.

Рудковская высказалась о формате Кубка Первого канала по фигурному катанию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее мнению, руководящая роль Алины Загитовой и Камилы Валиевой, которые значатся капитанами команд «Красная машина» и «Нас не догонят», вызывает вопросы.

«Мне не совсем понятен выбор капитанов. Логичнее было бы видеть двух олимпийских чемпионок — Алину Загитову и Аню Щербакову или Алину и Лизу Туктамышеву. Лиза уж точно заслужила и за выслугу лет, и по статусу.

А если честно — с точки зрения маркетинга и драматургии мне было бы интереснее болеть за команды с Мишиным, Плющенко и Тутберидзе в роли капитанов. На прыжковом чемпионате страны в Санкт-Петербурге они давали советы, направляли спортсменов, за этим было интересно наблюдать», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня Кубка Первого канала.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Фигурное катание,Камила Валиева,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,Первый канал,
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