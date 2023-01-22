Продюсер Яна Рудковская высказалась о формате Кубка Первого канала по фигурному катанию, который проходит в эти выходные в Москве.
По ее мнению, руководящая роль Алины Загитовой и Камилы Валиевой, которые значатся капитанами команд «Красная машина» и «Нас не догонят», вызывает вопросы.
«Мне не совсем понятен выбор капитанов. Логичнее было бы видеть двух олимпийских чемпионок — Алину Загитову и Аню Щербакову или Алину и Лизу Туктамышеву. Лиза уж точно заслужила и за выслугу лет, и по статусу.
А если честно — с точки зрения маркетинга и драматургии мне было бы интереснее болеть за команды с Мишиным, Плющенко и Тутберидзе в роли капитанов. На прыжковом чемпионате страны в Санкт-Петербурге они давали советы, направляли спортсменов, за этим было интересно наблюдать», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня Кубка Первого канала.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.