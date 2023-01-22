Фигуристка Александра Трусова посетила Кубок Первого канала. Спортсмена была замечена на трибунах вместе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком во время прокатов произвольной программы, сообщает Sport 24.

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В соревнованиях принимают участие фигуристы-одиночники, показавшие лучшие результаты на чемпионате России, который проходил в Красноярске в декабре прошлого года, и занявшие первые восемь мест в итоговом зачете, а также спортивные пары, оказавшиеся в квартете сильнейших. Участники поделены на две команды: «Красная машина» (капитан: Алина Загитова) и «Нас не догонят» (Камила Валиева).

После первого соревновательного дня лидируют подопечные Загитовой.

На Кубке Первого канала 2021 года Трусова была в команде Евгении Медведевой «Время Первых», которая заняла второе место. Также серебряный призер Олимпийских игр финишировала второй в личном зачете, уступив Анне Щербаковой.