Команда Загитовой выиграла командный турнир на КПК

Команда олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Красная Машина» стала победителем командного турнира в рамках Кубка Первого канала в Москве.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.