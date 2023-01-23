"Абсолютно честный человек": Агент Трусовой высказался о фигуристке

Агент серебряной медалистки зимних Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Александры Трусовой Алексей Николаев прокомментировал сообщения о том, что спортсменке не дали провести автограф-сессию с болельщиками на Кубке Первого канала в Москве.

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"Саша специально провела подобную акцию из-за того, что её не пустили на Кубок Первого канала? Я абсолютно уверен в высоких человеческих и моральных качествах Саши. Предлагаю всем, кто создает различные конспирологические теории, исходить из этого факта. Она абсолютно честный человек", – передает слова Николаева Metaratings.ru.

Трусова не смогла принять участие в собственной автограф-сессии, которую она хотела организовать прямо по ходу Кубка Первого канала в фойе "ЦСКА Арены". Служба безопасности арены заявила фигуристке, что ее мероприятие не согласовано, и не пустила к запланированному месту для раздачи автографов. Трусова не вошла в число участников Кубка Первого канала.

Ранее СМИ сообщали о том, что у фигуристки и ее отца возникли разногласия с Первым каналом.