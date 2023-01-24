«Сейчас мужское фигурное катание в России на подъеме» — Трусова

— На Олимпиаде в команднике переживала за Марка, потому что представляла, какая ответственность на нем лежит. На мой взгляд, самая большая среди всех участников: ему вообще нельзя было ошибаться. Рада, что он справился. В личном турнире я поддерживала всех ребят!



Считаю, что сейчас наше мужское фигурное катание на подъеме. Многие ребята вставляют по 3–4 четверных в программу, от этого соревнования становятся только зрелищнее и интереснее.

Мне всегда было интереснее смотреть мужское одиночное катание. Много сложных элементов, адреналин, напряжение на протяжении всей программы. И всегда интрига: кто справится с эмоциями, выдержит физически и дойдет до конца. Меня это восхищало и восхищает до сих пор! — написала Трусова.