«Сейчас мужское фигурное катание в России на подъеме» — Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова в своей колонке на «Матч ТВ» выразила мнение, что мужское фигурное катание в России сейчас переживает хорошие времена.
Российские фигуристы завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Среди мужчин программу исполнял Марк Кондратюк. В одиночном мужском катании на ОИ 2022 лучшим среди российских фигуристов стал Евгений Семененко, занявший восьмое место.
— На Олимпиаде в команднике переживала за Марка, потому что представляла, какая ответственность на нем лежит. На мой взгляд, самая большая среди всех участников: ему вообще нельзя было ошибаться. Рада, что он справился. В личном турнире я поддерживала всех ребят!
Считаю, что сейчас наше мужское фигурное катание на подъеме. Многие ребята вставляют по 3–4 четверных в программу, от этого соревнования становятся только зрелищнее и интереснее.
Мне всегда было интереснее смотреть мужское одиночное катание. Много сложных элементов, адреналин, напряжение на протяжении всей программы. И всегда интрига: кто справится с эмоциями, выдержит физически и дойдет до конца. Меня это восхищало и восхищает до сих пор! — написала Трусова.