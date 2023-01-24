Трусова заявила, что в фигурном катании переживает только за одного спортсмена

Александра Трусова в своей колонке на «Матч ТВ» рассказала, что в данный момент болеет и переживает в фигурном катании только за одного спортсмена.
Ранее Трусова рассказывала журналистам, что встречается с фигуристом Марком Кондратюком.
— С недавних пор я болею и переживаю только за одного спортсмена в фигурном катании. Хочу, чтобы у него все всегда получалось. Для меня он самый лучший! — написала Трусова.
19 летний Кондратюк стал победителем Олимпиады 2022 в Пекине в командном турнире. 18 летняя Трусова в личном первенстве на Играх заняла второе место.