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1 час назад

Александра Трусова заявила, что в фигурном катании переживает только за одного спортсмена

Матч ТВ

Александра Трусова в своей колонке на «Матч ТВ» рассказала, что в данный момент болеет и переживает в фигурном катании только за одного спортсмена.

Трусова заявила, что в фигурном катании переживает только за одного спортсмена
Фото: ТАССТАСС

Ранее Трусова рассказывала журналистам, что встречается с фигуристом Марком Кондратюком.

— С недавних пор я болею и переживаю только за одного спортсмена в фигурном катании. Хочу, чтобы у него все всегда получалось. Для меня он самый лучший! — написала Трусова.

19 летний Кондратюк стал победителем Олимпиады 2022 в Пекине в командном турнире. 18 летняя Трусова в личном первенстве на Играх заняла второе место.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,
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