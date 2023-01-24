Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя, рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.О госпитализации Костомарова стало известно 10 января.
45 летний фигурист в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Игр 2006, стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
— Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура, — сказал «Матч ТВ» источник.