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49 минут назад

Находящийся в реанимации фигурист Костомаров начал приходить в себя

Матч ТВиещё 1

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя, рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.О госпитализации Костомарова стало известно 10 января.

45 летний фигурист в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Игр 2006, стал двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Отец Костомарова рассказал о его госпитализации

— Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура, — сказал «Матч ТВ» источник.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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