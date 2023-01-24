Трусова рассказала, как справляется с длинными волосами на соревнованиях

— Как я справляюсь с волосами? Прическа занимает пять минут. Делаю хвост, косичку и крючок. Мне не мешает, ни разу не стриглась. На показательные выступления иногда выпускаю пряди вперед, а на соревнованиях говорили, что они закрывают лицо, лучше убрать. И я тогда убирала их назад, — сообщила Трусова.