Трусова рассказала, как справляется с длинными волосами на соревнованиях

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова в эфире Rutube канала «Говорит Инсайт» рассказала, что длинные волосы не мешают ей выступать на соревнованиях.
— Как я справляюсь с волосами? Прическа занимает пять минут. Делаю хвост, косичку и крючок. Мне не мешает, ни разу не стриглась. На показательные выступления иногда выпускаю пряди вперед, а на соревнованиях говорили, что они закрывают лицо, лучше убрать. И я тогда убирала их назад, — сообщила Трусова.
Трусова — серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионата Европы. Она — первая в истории фигуристка, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. С 16 декабря спортсменка является колумнистом «Матч ТВ».