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39 минут назад

«Мне не мешает, ни разу не стриглась». Трусова рассказала, как справляется с длинными волосами на соревнованиях

Матч ТВиещё 2

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова в эфире Rutube канала «Говорит Инсайт» рассказала, что длинные волосы не мешают ей выступать на соревнованиях.

Трусова рассказала, как справляется с длинными волосами на соревнованиях
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Как я справляюсь с волосами? Прическа занимает пять минут. Делаю хвост, косичку и крючок. Мне не мешает, ни разу не стриглась. На показательные выступления иногда выпускаю пряди вперед, а на соревнованиях говорили, что они закрывают лицо, лучше убрать. И я тогда убирала их назад, — сообщила Трусова.

Трусова — серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионата Европы. Она — первая в истории фигуристка, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. С 16 декабря спортсменка является колумнистом «Матч ТВ».

Фигурное катание,Александра Трусова,
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